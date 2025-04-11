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Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов

Ликсутов: популярность трамваев среди москвичей растет серьезными темпами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва никогда не откажется от трамваев, популярность этого вида транспорта среди москвичей растет серьезными темпами, заявил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Уверен, что от трамвая Москва никогда не откажется. Трамвай для Москвы — это любимый многими вид городского транспорта. С приходом мэра Москвы (Сергея Собянина — ред.) этот транспорт только развивается, улучшается, количество пассажиров у нас серьезными темпами растет. Больше, чем на других видах транспорта. Понятно, в процентах, не в количестве. В количестве — это, безусловно, метрополитен, а в процентах — это на трамваях», — рассказал Ликсутов.

По его словам, сегодня московскими трамваями пользуются более 750 тысяч человек в день.