Улицы в Ростове закроют для проведения забега 27 апреля

Заключительный, пятый этап забега с 14:10 до 15:00 пройдёт от стадиона СКА по ул. Фурмановской, ул. Раздорской, ул. Казахской, ул. Киргизской, ул. 50-летия Ростсельмаша, ул. Троллейбусной, ул. Менжинского, пр. Шолохова и пр. Театральном, под мостом на пр. Сельмаш и завершится на пл. Театральной.