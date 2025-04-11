Ростовчане просят убрать в парке «Плевен» всю рекламу и посадить деревья

За 20 лет из тихого зеленого уголка пространство превратилось в карнавальную ярмарку. Горожане с радостью встретили идею ремонта сквера и предложили свои идеи.
Самой главной проблемой парка стало обилие платных развлечений. Люди утверждают, что рестораны, ларьки, аттракционы словно стоят друг на друге. Из-за этого им осталось мало пространства для прогулок по территории парка.
Второй проблемой парка стали жалобы на множество платных развлечений. Горожане утверждают, что даже обычные горки теперь стоят деньги. А аттракционов так много, что детям практически негде покататься на своих велосипедах.
Также горожане попросили посадить больше растений.
— Искусственные пальмы и платные железные горки, платный аттракцион, кафе, искусственные деревья. Ой, среди этого дурдома непонятно каким образом скромно виднеется какой-то памятник. Что за памятник, кому, зачем? — возмущается один из горожан.
Горожане надеются, что их пожелания будут услышаны и в парк вернется привычная для него атмосфера.