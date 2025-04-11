На Левом берегу Воронежа произошел коммунальный потоп

Воронежцы массово жалуются в соцсетях на коммунальный потоп на Левом берегу. Вода заливает дворы на Ленинском проспекте. Жители звонили в аварийку глубокой ночью. Видео озер на улице появились в городских пабликах. В водоканале уже приняли заявку на устранение аварии. Как выяснилось, утечка произошла на водоводе диаметром 200 мм.