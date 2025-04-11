Снег и дождь ожидаются в выходные в Свердловской области

По прогнозам Уралгидрометцентра, в субботу, 12 апреля, в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на востоке области ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах гололедица, столбики термометров опустятся +1…-4 градусов, в горах и низинах до −9, днем потеплеет до + 7…+12 градусов.