Снег и дождь ожидаются в выходные в Свердловской области

Осадки в виде дождя и снега не прекратятся в Свердловской области в ближайшие дни. Значительного повышения температуры тоже не ожидается.
По прогнозам Уралгидрометцентра, в субботу, 12 апреля, в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на востоке области ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах гололедица, столбики термометров опустятся +1…-4 градусов, в горах и низинах до −9, днем потеплеет до + 7…+12 градусов.
13 апреля переменная облачность, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, временами мокрого, в отдельных районах на дорогах гололедица, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, днем с порывами до 16. Температура ночью установится на отметке −2…+3 градуса, днем +6…+11, на севере до +1.
В понедельник, 14 апреля, переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 0…-5, на севере до −10, днем +3…+8 градусов.