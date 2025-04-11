Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперимент с запуском беспилотного метро в Москве начнется в 2025 году и продолжится в следующем, в конце 2026 года должен появиться образец состава, способный работать полностью в беспилотном режиме и соблюдать максимально короткие интервалы движения, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Также в этом году мы начинаем работы первого этапа запуска беспилотного метро. Уже идет подготовка программного обеспечения, мы занимаемся оборудованием состава специальными радарами, лидарами. Эксперимент с метро продлится этот год и следующий. И уверен, что в конце следующего года у нас уже будет рабочий образец состава метро, способный работать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов московского метрополитена», — рассказал Ликсутов.
По его словам, в мире есть линии метро с беспилотными поездами, но с привычными интервалами для москвичей, 90 секунд и ниже, ни один метрополитен мира не работает в беспилотном режиме.
«Наша задача при переходе на новую технологию — не ухудшить тот сервис, к которому привыкли москвичи. Это задача, которую мы должны решить за эти два года», — добавил заммэра.