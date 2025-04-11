Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве

«Также в этом году мы начинаем работы первого этапа запуска беспилотного метро. Уже идет подготовка программного обеспечения, мы занимаемся оборудованием состава специальными радарами, лидарами. Эксперимент с метро продлится этот год и следующий. И уверен, что в конце следующего года у нас уже будет рабочий образец состава метро, способный работать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов московского метрополитена», — рассказал Ликсутов.