Студент из США рассказал, почему выбрал Омск для жизни и учёбы

Полк Тимоти Редмон — не просто студент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Его путь в Омск начался с увлечения мировой историей и русской литературой. Произведения Фёдора Михайловича Достоевского стали тем мостом, который связал юношу из американского города Колумбус, штат Огайо, с сибирским Омском.
«Ещё в детстве меня потрясли “Братья Карамазовы” (16+). Я понял, что хочу читать книги на русском языке и смотреть русские фильмы. Меня вдохновил фильм “Остров” Павла Лунгина (18+). Я начал изучать русский язык у знакомой сестры, а затем продолжил в “Центре русской культуры” в Мемфисе», — цитирует слова иностранца «Омскрегион».
За плечами у Тимоти диплом Университета Мемфиса и сертификат TEFL, полученный в Чехии. Пять лет он преподавал английский язык, рассказывая ученикам о культуре разных стран. Сегодня он — студент второго курса магистратуры по направлению «Полевая археология» в ОмГУ.
У Тимоти много интересов: он играет на пианино и барабанах, выступает с друзьями в музыкальной группе Magic Tape в омских кафе. Он исколесил Европу и Азию, но именно Омск стал для него домом.
«Мне нравится Омск — тихий и спокойный город, народ честный и справедливый, без фальши. Омск — это ещё и вкусные беляши, которые продаются у политеха», — говорит Тимоти.
Любимые места в городе — те, что связаны с Достоевским: памятник писателю на Спартаковской, здание бывшего военного госпиталя на Гусарова, Воскресенский собор. Сегодня Тимоти готовится к научной работе: его тема посвящена становлению правосознания крестьян после отмены крепостного права.
«Я мечтаю найти здесь русскую девушку, создать семью и обзавестись детьми. И, конечно, очень хочу, чтобы мои дети свободно владели двумя языками», — заключил Полк Тимоти Редмон.