Юрист раскрыла способы взыскания алиментов на ребенка

Если родитель имеет стабильный заработок и отсутствуют споры о родстве, есть возможность обратиться в мировой суд с заявлением на получение судебного приказа о взыскании алиментов в процентном соотношении от его дохода. Однако, если доход нестабилен или родитель вообще не имеет заработка, более разумным решением будет подача иска в районный суд о взыскании алиментов в конкретной денежной сумме, которая составляет определенное число кратных прожиточному минимуму в данном регионе.