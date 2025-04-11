Юрист раскрыла способы взыскания алиментов на ребенка

Взыскать алименты на детей можно разными способами. О них рассказала юрист Людмила Александрова.
Возможные варианты включают как фиксированную денежную сумму, так и долевое взыскание от дохода родителя.
Если родитель имеет стабильный заработок и отсутствуют споры о родстве, есть возможность обратиться в мировой суд с заявлением на получение судебного приказа о взыскании алиментов в процентном соотношении от его дохода. Однако, если доход нестабилен или родитель вообще не имеет заработка, более разумным решением будет подача иска в районный суд о взыскании алиментов в конкретной денежной сумме, которая составляет определенное число кратных прожиточному минимуму в данном регионе.
Сумма алиментов должна быть грамотно обоснована. Суд должен получить четкое пояснение, почему запрашивается именно такая сумма, например, 20 или 50 тысяч рублей. Убедительная аргументация может сыграть решающую роль в том, чтобы получить даже значительные суммы алиментов. Данный подход особенно важен для родителей, чьи доходы имеют нерегулярный характер или у кого нет заработка вовсе.