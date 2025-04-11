«Хрущёвки» опасно эксплуатировать из-за сейсмичности в Приангарье — Александр Галкин

«Многие из этих домов построены в 1950—1960-х гг. В период их возведения нормы строительства значительно отличались от современных. Более 60% этих зданий имеют конструктивное решение с несущими наружными панелями, изготовленными из газобетона. Резко континентальный климат и высокая влажность в нашем регионе способствовали появлению трещин, коррозии и снижению жесткости конструкций», — отметил Александр Галкин.