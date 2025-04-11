«Хрущёвки» опасно эксплуатировать из-за сейсмичности в Приангарье — Александр Галкин

Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин выступил в Совете Федерации с докладом о проблемах оценки аварийного жилья в зонах сейсмической активности. На совещании обсудили вопросы признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства Иркутской области.
Зампред заявил, что в Приангарье эксплуатируются 1281 крупнопанельный дом серии 1−335.
«Многие из этих домов построены в 1950—1960-х гг. В период их возведения нормы строительства значительно отличались от современных. Более 60% этих зданий имеют конструктивное решение с несущими наружными панелями, изготовленными из газобетона. Резко континентальный климат и высокая влажность в нашем регионе способствовали появлению трещин, коррозии и снижению жесткости конструкций», — отметил Александр Галкин.
Заместитель председателя правительства предложил внести изменения в законодательство, чтобы установить механизм признания непригодными для проживания жилых помещений в многоквартирных домах с дефицитом сейсмостойкости, расположенных на сейсмически активных территориях.
«В соответствии с картой сейсмического районирования территория Иркутской области отнесена к территориям с потенциальной возможностью землетрясения в 8−9 баллов. Только в 2020—2021 годах зафиксировано три подземных толчка силой 5−6 баллов», — подчеркнул зампред.
На сегодняшний день в жилищном законодательстве нет способов признать многоквартирные дома неустойчивыми к землетрясениям аварийными, эти дома не подлежат сносу и сейсмоусилению.
Напоминаем, что недавно на пресс-конференции на тему: «Современная сейсмическая обстановка вокруг озера Байкал и в целом в Байкальской рифтовой зоне. Сейсмостойкость зданий в Иркутске» старший научный сотрудник института земной коры СО РАН Лидия Бержинская рассказала о сейсмостойкости зданий в Иркутске.