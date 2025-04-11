Янтарный комбинат воссоздал в янтаре вид Земли из космоса

Новая линейка создана из прессованного янтаря. Метод с помощью определенной температуры и давления позволяет придать камню удобную для обработки форму и необходимую окраску, сохраняя природные свойства янтаря. При этом специалисты комбината доработали технологию и смогли смешать в одной янтарной заготовке сразу несколько цветов. Эксперимент с оттенками позволил изобразить рельеф, напоминающий океаны и материки с космической высоты.