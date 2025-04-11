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Янтарный комбинат воссоздал в янтаре вид Земли из космоса

Уникальная тематическая коллекция разработана ко Дню космонавтики.

Источник: Калининградский янтарный комбинат

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех разработал ко Дню космонавтики уникальную тематическую коллекцию.

В новых украшениях с помощью солнечного камня воссозданы планеты солнечной системы и вид Земли из космоса. Необычного сочетания цветов удалось достичь благодаря усовершенствованной технологии прессования.

Новая линейка создана из прессованного янтаря. Метод с помощью определенной температуры и давления позволяет придать камню удобную для обработки форму и необходимую окраску, сохраняя природные свойства янтаря. При этом специалисты комбината доработали технологию и смогли смешать в одной янтарной заготовке сразу несколько цветов. Эксперимент с оттенками позволил изобразить рельеф, напоминающий океаны и материки с космической высоты.

«Ранее мы уже получали полосатый и пятнистый янтарь, и вот теперь нам удалось изобразить плавные узоры. Именно они и смогли передать сходство с поверхностью Земли», — рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.