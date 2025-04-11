Хабаровчанам не стоит бояться лимита на снятие наличных в банкоматах

Информация о том, что вводимые с 1 сентября этого года ограничения на сумму снятия наличных денег в банкоматах вызвала определённую тревогу среди части хабаровчан, как и в целом по стране. Эта норма прописана в подписанном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным законе о противодействии дистанционным мошенникам. Его текст опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В законе указано, что банки будут обязаны ограничивать выдачу денег в банкоматах (не более 50 тысяч рублей) и замораживать переводы на 48 часов при наличии подозрений на мошеннические действия.
— Ограничения будут применяться только к тем, кто был замечен в использовании своих счетов для обналичивания денег или их отправки мошенникам. Это часть мер по борьбе с дропперами. Некоторые люди предоставляют свои счета для проведения операций с украденными деньгами. Они могут делать это как с помощью социальной инженерии, так и для собственного использования, — объяснил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Меры будут применяться только к тем, чьи данные есть в базе данных «ФинЦЕРТ», созданной Центральным банком, или в базах данных МВД. В них указаны люди, которые предоставляли свои счета мошенникам для кражи денег. Это очень узкий круг людей, поэтому ограничения не затронут большинство граждан. Поэтому проблем с обналичиванием денег не возникнет.
При этом не исключены технические ошибки. В случае, если у добросовестного клиента вдруг будет заморожен перевод или он не сможет снять в банкомате нужную ему сумму денег, необходимо незамедлительно обратиться в банк. Ошибка будет оперативно устранена.
Напомним, более 200 млн рублей похитили в этом году мошенники у жителей Хабаровского края.