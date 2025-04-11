Хабаровчанам не стоит бояться лимита на снятие наличных в банкоматах

— Ограничения будут применяться только к тем, кто был замечен в использовании своих счетов для обналичивания денег или их отправки мошенникам. Это часть мер по борьбе с дропперами. Некоторые люди предоставляют свои счета для проведения операций с украденными деньгами. Они могут делать это как с помощью социальной инженерии, так и для собственного использования, — объяснил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Меры будут применяться только к тем, чьи данные есть в базе данных «ФинЦЕРТ», созданной Центральным банком, или в базах данных МВД. В них указаны люди, которые предоставляли свои счета мошенникам для кражи денег. Это очень узкий круг людей, поэтому ограничения не затронут большинство граждан. Поэтому проблем с обналичиванием денег не возникнет.