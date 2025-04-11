В Красноярске на домах ветеранов устанавливают именные таблички

11 апреля в Красноярске начали открывать именные таблички на домах, где живут участники Великой Отечественной войны. Как сообщили в администрации города, первые доски появились в Ленинском районе.
В многоэтажке на улице Центральный проезд живет Валентин Николаевич Оводов, а на улице Юности — Иван Трофимович Козлов.
Валентин Николаевич служил в З-й бригаде подводных лодок Тихоокеанского флота, принимал участие в войне с Японией в 1945 году. Он награжден: орденом «Отечественной войны І степени», орденом «Красного Знамени» и юбилейными медалями.
Иван Трофимович принимал участие в конвое пленных немцев, взятых при освобождении Бобруйска. В 1944 году служил в должности помощника командира пулеметно-минометного взвода. Он награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», «Ветеран завода Красмаш».
Напомним, что в 2025 году 34 ветерана получили знаки отличия «Почетный гражданин города Красноярска» и юбилейные медали к 80-летию Победы.