В Красноярске на домах ветеранов устанавливают именные таблички

Иван Трофимович принимал участие в конвое пленных немцев, взятых при освобождении Бобруйска. В 1944 году служил в должности помощника командира пулеметно-минометного взвода. Он награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», «Ветеран завода Красмаш».