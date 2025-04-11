Лукашенко сказал, что играл в одной пятерке с Уэйном Гретцки в Минске

Тогда во время визита в январе 2010-го канадец приезжал в Минске в качестве почетного гостя Матча звезд КХЛ. Из-за плотного графика он лишь немного посмотрел Минск, познакомился с историей, поиграл в хоккей с белорусским президентом, а также с новым тренером олимпийской сборной Михаилом Захаровым, пожелал удачи сборной Беларуси на играх в Ванкувере.