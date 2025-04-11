Лукашенко сказал, что играл в одной пятерке с Уэйном Гретцки в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказала, как играл в одной пятерке с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, когда тот приезжал в Минск, передает БелТА.
Так, во время интервью МТРК «Мир» белорусский лидер высказался о последних спортивных событиях. Также отреагировал на рекорд, установленный хоккеистом Овечкиным: «Овечкин — молодец, это гордость!». Напомним, 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забив 895-ю шайбу.
Оба рекорда Лукашенко назвал дополнительной гордостью для Беларуси.
— Один наш и второй наш, — подчеркнул он, говоря о двух легендах хоккея.
Напомним, что Уолтер (или Вальтер) сын белоруса Терентия Лаврентьевича Гретцкого, который эмигрировал в США из Беларуси в начале ХХ века, а Уэйн Гретцки — внук. Здесь — биография Уэйна Гретцки, чей дед говорил по-белорусски.
И также Александр Лукашенко вспомнил о визите Уэйна Гретцки в Беларусь в 2010 году. А также о том, как он играл в ним на одной арене.
— Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке, — рассказал глава республики.
Тогда во время визита в январе 2010-го канадец приезжал в Минске в качестве почетного гостя Матча звезд КХЛ. Из-за плотного графика он лишь немного посмотрел Минск, познакомился с историей, поиграл в хоккей с белорусским президентом, а также с новым тренером олимпийской сборной Михаилом Захаровым, пожелал удачи сборной Беларуси на играх в Ванкувере.
Кстати, напомним, что имеющий корни в Беларуси Уэйн Гретцки обещал подарить авто Овечкину, побившему его рекорд.
А еще белорусский лидер поделился ожиданиями от матча минского «Динамо» с «Трактором» из Челябинска: «Сибиряки — это наши люди, белорусские, но спорт есть спорт».
Тем временем президент сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.