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Заммэра Дячук перечислила стройки в Омске по нацпроектам на 2025 год

В пятницу, 11 апреля 2025 года, заместитель мэра города Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук в ходе пресс-конференции поделилась информацией о планах городской администрации в рамках национальных проектов на 2025 год.

Источник: Сергей Сапоцкий

Национальный проект «Семья».

— Возобновляются работы по строительству детского сада в Центральном округе на 310 мест по улице Завертяева. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по поиску подрядчика.

— Уже стартовал капитальный ремонт детского сада № 87 в Ленинском округе.

— В планах — создание модельной библиотеки на базе детской библиотеки «Книжная галактика» по адресу: город Омск, ул. Герцена, 250.

«Молодежь и дети».

— Сохраняется темп капитального ремонта 15 школ.

— Обеспечивается деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 148 школах.

— Завершаются работы по ремонту и материально-техническому оснащению бюджетного учреждения города Омска «Молодежный центр “Движение омской молодежи”».

«Инфраструктура для жизни».

В рамках этого проекта продолжатся мероприятия по:

— расселению граждан из аварийного жилья;

— капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ;

— завершению реконструкции автомобильной дороги по бульвару Архитекторов;

— комплексному ремонту 5 автомобильных дорог;

— благоустройству 3 общественных территорий (пляж «Центральный-2», пешеходная аллея по ул. Энергетиков и сквер Борцов Революции);

— установке 4 светофоров и 2 камер фото- и видеофиксации;

— проведению замены тепловых сетей на 11 участках по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» запланировано продолжение работы по компенсации затрат собственникам частных домов в рамках программы газификации.

По словам заместителя мэра, в отчетный период муниципалитет заявился на четыре национальных проекта. В планах — участие в других проектах с федеральным финансированием в рамках интересов города.

«В 2026—2027 годах стоит ремонт “Комсомольского моста”, 13 школ и 5 детских садов. Продолжим работы по расселению аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры. Сохраним ежегодный ремонт автомобильных дорог и благоустройство общественных территорий, перечень которых определяется голосованием жителей. Администрация города в постоянном режиме проводит анализ возможности участия в мероприятиях других национальных и федеральных проектов, ведется совместная работа с правительством региона в данном направлении. Перечень мероприятий по нацпроектам будет расширяться», — подчеркнула Елена Дячук.

Отметим, в рамках цикла на 2019−2024 годы в Омске реализовывали 8 нацпроектов из 13 национальных проектов, в которых участвовала Омская область. Построено 11 детских садов на 1 958 мест, отремонтирована 71 ясельная группа на 1 435 мест.

В списке — и школы. Например, школа в микрорайоне Амурский-2 на 1 122 места. На базе действующих образовательных учреждений создано 6 технопарков «Кванториум» (на базе гимназии № 75 и школ № 77, 151, 4, 110, 144). Также создано 2 IT-клуба (на школ № 53 и 132).

«Все это удалось воплотить благодаря инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина и поддержке федерального и областного правительства», — добавила Елена Дячук.

Что касается перевозок, то для нужд муниципальных предприятий транспорта приобретено 84 автобуса и 62 троллейбуса (всего 146 единиц общественного транспорта).