Заммэра Дячук перечислила стройки в Омске по нацпроектам на 2025 год

«В 2026—2027 годах стоит ремонт “Комсомольского моста”, 13 школ и 5 детских садов. Продолжим работы по расселению аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры. Сохраним ежегодный ремонт автомобильных дорог и благоустройство общественных территорий, перечень которых определяется голосованием жителей. Администрация города в постоянном режиме проводит анализ возможности участия в мероприятиях других национальных и федеральных проектов, ведется совместная работа с правительством региона в данном направлении. Перечень мероприятий по нацпроектам будет расширяться», — подчеркнула Елена Дячук.