Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно

«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера», — говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.