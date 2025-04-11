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Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно

Мэр Сургута Слепов запретил чиновникам лайкать порно.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Мэр города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде, следует из документа, опубликованного на сайте горадминистрации.

«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера», — говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

В документе чиновникам не рекомендуется демонстрировать непристойные фото и видео: в обнаженном и полуобнаженном виде или при распитии алкогольных напитков и курении.

«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», — отмечается также в постановлении.

Как объясняется в документе, глава Сургута утвердил кодекс для обеспечения «добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей». Контроль за исполнением постановления он оставил за собой.