Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Мэр города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде, следует из документа, опубликованного на сайте горадминистрации.
«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера», — говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.
В документе чиновникам не рекомендуется демонстрировать непристойные фото и видео: в обнаженном и полуобнаженном виде или при распитии алкогольных напитков и курении.
«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», — отмечается также в постановлении.
Как объясняется в документе, глава Сургута утвердил кодекс для обеспечения «добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей». Контроль за исполнением постановления он оставил за собой.