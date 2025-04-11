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Подросток-мопедист пострадал в аварии под Омском

Мальчик потерял управление и упал на землю.
Источник: Комсомольская правда

Около полуночи 10 апреля в селе Великорусское Омской области пострадал 15-летний мопедист. Во время езды парень упал, не справившись с управлением. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Молодой человек двигался на мопеде по улице Новая, инцидент произошел рядом с домом № 20. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поучили в полиции в 23:20. Сотрудники УМВД сразу выехали на место аварии.

«В результате происшествия водителю мопеда понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки», — говорится в сообщении.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местная жительница упала и сломала руку в аэропорту. За испорченный отпуск она отсудила компенсацию в размере 200 тысяч рублей.