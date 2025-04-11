Чисто не там, где сгребут. Будут ли новые выбросы мазута в Крыму летом?

Все чисто и на других крымских курортах — в Евпатории, Феодосии, Саках. В Севастополе всю зиму и весну шла уборка. Море не выносило на берег снова и снова мазут — это случилось в декабре и январе, а в феврале и марте черные пятна выявляли и убирали. То есть, летний прогноз для города-героя самый благоприятный: то, что доплыло и «пристало» — выявлено и убрано. И, по тем же причинам, что и у ЮБК, ничего не всплывет.