Чисто не там, где сгребут. Будут ли новые выбросы мазута в Крыму летом?

Виновными названы судовладельцы и капитаны, общий ущерб экологии от разлива мазута определен в почти 85 млрд рублей. Регионами, пострадавшими от последствий катастрофы стали Крым, Севастополь, Краснодарский край и Херсонская область. Может ли декабрьское ЧП повлиять на курортный сезон этого года?
Все уже чисто?
В Крыму продолжают мониторить побережье. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, ведется оно в акваториях Черного и Азовского морей, пешими группами по побережью, а также с воздуха. По его информации, на минувшей неделе выбросов не зафиксировано.
Собственно, значительных выносов топлива на берега Крыма не было зафиксировано с 12 марта. Тогда, напомним, черные пятна были обнаружены в Ленинском районе, около сел Заветнинское и Набережное.
Побережье Азовского моря в Ленинском районе, в теории, еще может стать местами небольших выбросов. Если на небольших глубинах еще осталось осевшее на дно топливо, весенние штормы могут его поднять. И, в случае, если ветры окажутся подходящими — погнать к суше. Но, скорей всего, все, что могло быть выброшено — уже оказалось на берегу, и убрано сразу после обнаружения.
По данным МЧС России, в Крыму очищено более 232,1 километра берега, всего собрано свыше 796 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.
Никакие «черные пятна» курортному сезону не угрожают. Традиционно самым популярным у гостей Крыма остается Южный берег. Все 60 километров береговой полосы с официальными и «дикими» пляжами тщательно проверяют, везде чисто.
Только в январе, сразу после катастрофы, были зафиксированы мелкие частицы мазута, которые сразу же убрали. И с того времени никаких пачкающихся сюрпризов море не приносило. А если что-то и затонуло недалеко от побережья, то в поверхностном слое воды никогда не появится. Температура на больших глубинах, куда могли уйти тяжелые фракции мазута — круглогодично около 8 градусов, для подъема топлива требуется не менее 25.
«Ничего не всплывет».
Все чисто и на других крымских курортах — в Евпатории, Феодосии, Саках. В Севастополе всю зиму и весну шла уборка. Море не выносило на берег снова и снова мазут — это случилось в декабре и январе, а в феврале и марте черные пятна выявляли и убирали. То есть, летний прогноз для города-героя самый благоприятный: то, что доплыло и «пристало» — выявлено и убрано. И, по тем же причинам, что и у ЮБК, ничего не всплывет.
В марте водолазы МЧС обследовали акваторию Севастополя — все чисто. Всего было проверено более трех тысяч квадратных метров грунта.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев недавно констатировал, что уборка официальных пляжей завершена, обследование побережья идет. Добровольцы даже добираются до труднодоступных участков дикого берега, где на камнях остались следы загрязнений на валунах.
Кстати, в крымском сафари-парке «Тайган» недавно состоялся очередной выпуск спасенных птиц. Тех самых, которых привозили «на очистку» волонтеры со всего Крыма. Для начала самостоятельной жизни пернатым предложили небольшое озеро у парка. «Здесь они придут полностью в себя, и смогут улететь, куда захотят, — сообщил директор сафари-парка Олег Зубков. — Птицы прошли полный курс необходимых ветеринарных манипуляций, линьку, и готовы к выпуску во внутренний водоем. Уже заканчивается срок пребывания в Крыму птиц, которые прилетали на зимовку — и они улетят на свою родину».