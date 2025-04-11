«Известия»: пострадавшая при крушении батискафа в Хургаде девочка умерла в больнице

Пострадавшая при крушении батискафа Синдбад в Египте девочка скончалась. Об этом сообщил ее отец, рассказав, что смерть ребенка констатировали 9 апреля. Число погибших в результате трагедии увеличилось до семи среди них трое детей. По данным газеты Al Masry Al Youm, судно не сталкивалось с рифом, как ранее передавали СМИ. На корпусе Синдбада не нашли трещин. Подробности в материале Газеты.Ru .