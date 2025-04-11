Нижегородским ветеранам перечислят 80 тысяч рублей до Дня Победы

Личное обращение в СФР и заполнение дополнительных документов для получения денег не потребуется. Средства поступят на счет автоматически. К празднованию великой даты для отдельных категорий граждан предусмотрели выплаты в размере 80 тысяч рублей и 55 тысяч рублей. Ранее мы писали, кто их получит.