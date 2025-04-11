МВД предупредило о новых схемах мошенничества с интернетом

«Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам “в прямом эфире” считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла», — заключили в ведомстве.