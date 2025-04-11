МВД предупредило о новых схемах мошенничества с интернетом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить», — говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, граждане рискуют установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам.
«Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам “в прямом эфире” считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла», — заключили в ведомстве.