Сергей Кравчук проверил ход ремонта дорог в Хабаровске

В Хабаровске продолжается масштабный ремонт городских дорог. Работы ведутся как по нацпроекту, так и за счет местного бюджета. Мэр лично проверил ход реконструкции и распорядился завершить работы раньше сроков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На проспекте 60-летия Октября капитальный ремонт стартовал с опережением графика. Реконструируют участок от улицы Машинистов до переулка Гаражного. Здесь заменят основание проезжей части, уложат новый асфальт, обновят тротуары, поставят остановки и светофоры.
«Проспект — это основная артерия для проезда с Южного микрорайона в центр и в обратную сторону. Работы начались раньше, потому что участок сложный. За реконструкцией проезжей части установлен строгий контроль. Поручил профильной структуре помогать подрядчику в решении проблем, если они возникнут. Наша главная задача — сдать этот объект как можно раньше», — сказал Сергей Кравчук.
Аналогичное требование мэр поставил по развязке Ленинградская — Восточное шоссе. Там капитальный ремонт также ведется по нацпроекту. Сдача объекта планировалась в конце ноября, теперь — до 31 октября.
Также глава города осмотрел, как идет текущий ямочный ремонт. На Восточном шоссе рабочие срезают поврежденный асфальт и укладывают новый. По словам мэра, в мае планируется отремонтировать максимум участков — особенно в центре.