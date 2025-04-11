Сергей Кравчук проверил ход ремонта дорог в Хабаровске

«Проспект — это основная артерия для проезда с Южного микрорайона в центр и в обратную сторону. Работы начались раньше, потому что участок сложный. За реконструкцией проезжей части установлен строгий контроль. Поручил профильной структуре помогать подрядчику в решении проблем, если они возникнут. Наша главная задача — сдать этот объект как можно раньше», — сказал Сергей Кравчук.