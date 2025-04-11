В Перми планируется реставрация Спасо-Преображенского собора

Напомним, до 1 декабря 2024 года здание собора занимала Пермская краевая художественная галерея. Сейчас культурное учреждение временно располагается на арендованных площадях завода «Телта» по ул. Окулова, после чего переедет в новое здание на заводе им. Шпагина. Зоопарк с территории по ул. Монастырской переедет на новые площади в микрорайоне Нагорном, которые возводятся там с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. На месте старого зоосада появится сквер «Архиерейское подворье».