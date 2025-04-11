Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковка с главной площади Екатеринбурга исчезнет

Из центра Екатеринбурга уберут парковку.

Источник: Из центра Екатеринбурга уберут парковку

С площади 1905 года в самом центре Екатеринбурга могут навсегда убрать автомобильную парковку. Такие планы высказали в мэрии.

Предполагается, что на освободившейся площадке сделают зеленую зону. «Есть планы занять хорошее место, центральную площадь, чем-то более полезным и приятным для горожан, чем парковка», — заявили в пресс-службе городской администрации «КП-Екатеринбург».

Как будет выглядеть будущая парковая зона — пока неизвестно. Разработка концепции еще идет.

Также в марте 2025 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с молодежной общественностью заявил, что на площади 1905 года вновь появится каток. По его словам, его возведут уже в ноябре.