Парковка с главной площади Екатеринбурга исчезнет

С площади 1905 года в самом центре Екатеринбурга могут навсегда убрать автомобильную парковку. Такие планы высказали в мэрии.
Предполагается, что на освободившейся площадке сделают зеленую зону. «Есть планы занять хорошее место, центральную площадь, чем-то более полезным и приятным для горожан, чем парковка», — заявили в пресс-службе городской администрации «КП-Екатеринбург».
Как будет выглядеть будущая парковая зона — пока неизвестно. Разработка концепции еще идет.
Также в марте 2025 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с молодежной общественностью заявил, что на площади 1905 года вновь появится каток. По его словам, его возведут уже в ноябре.