Крупные реформы в общественном транспорте Нижнего вступили в действие

С сегодняшнего дня маршрут Т-59 переходит на регулируемый тариф и корректирует траекторию движения, чтобы избежать дублирования маршрута А-56. В связи с этим, он получает новое обозначение А-59 и будет курсировать от микрорайона Юг по проспекту Ленина с остановками на улицах Баумана и Голубева. Далее его путь пролегает от Комсомольской площади по проспекту Героев, улице Чаадаева до микрорайона Новая Стройка. Участок маршрута от Красного Сормово до проспекта Героев, который исключен из трассы А-59, по-прежнему будут обслуживать маршруты А-56 и А-51.