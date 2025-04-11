Крупные реформы в общественном транспорте Нижнего вступили в действие

Региональный Центр развития транспортных систем опубликовал информацию об изменениях в маршрутной сети, которые начали действовать с этого дня.
С сегодняшнего дня маршрут Т-59 переходит на регулируемый тариф и корректирует траекторию движения, чтобы избежать дублирования маршрута А-56. В связи с этим, он получает новое обозначение А-59 и будет курсировать от микрорайона Юг по проспекту Ленина с остановками на улицах Баумана и Голубева. Далее его путь пролегает от Комсомольской площади по проспекту Героев, улице Чаадаева до микрорайона Новая Стройка. Участок маршрута от Красного Сормово до проспекта Героев, который исключен из трассы А-59, по-прежнему будут обслуживать маршруты А-56 и А-51.
Маршрут А-65 обеспечит прямое сообщение с индустриальной зоной на улице Кузбасской и заводом «Сокол». Он также предоставит удобный доступ к социальным учреждениям и жилому комплексу «Водный мир» в Автозаводском районе.
Трасса маршрута А-86 оптимизирована для увеличения скорости передвижения между автовокзалом «Щербинки» и Сормовским, Московским и Ленинским районами. Теперь автобусы следуют по проспекту Ленина, минуя Молитовку, далее по улице Ярошенко через зоопарк «Лимпопо» и проспект Кораблестроителей до ЗКПД-4. Кроме того, на маршрут выведены автобусы большого класса.
Маршрут А-76, с учетом внесенных изменений, теперь проходит через улицу Чаадаева, обеспечивая транспортную доступность завода «Сокол». С 26 мая маршрут Т-57 будет переименован в 78, а маршрут Т-40 — в 13.