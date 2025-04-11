Юные ученые приняли участие в научно-практической конференции в Волгодонске

— Развитие научно-технического потенциала молодежи — это не просто важное направление, а фундаментальная основа технологического суверенитета России. Сегодняшние школьники и студенты — это завтрашние создатели новых производств, разработчики прорывных технологий и авторы инновационных решений. Их знания и энергия станут драйвером развития атомной отрасли и других стратегических направлений экономики. Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать молодым талантам раскрывать свой потенциал, получать качественное образование и находить достойное применение своим способностям, — отметила советник директора Ростовской АЭС Светлана Цыба.