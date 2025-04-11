Юные ученые приняли участие в научно-практической конференции в Волгодонске

Научно-практическая конференция Академии юных исследователей завершилась в Волгодонске. Масштабный форум, который проводится при содействии Ростовской АЭС, уже стал традиционной площадкой для раскрытия талантов молодежи. В этом году на мероприятии собралось около 3,5 тысяч учащихся из Волгодонска и ближайших районов Ростовской области: Волгодонского, Цимлянского, Зимовниковского, Ремонтненского, Орловского, Дубовского и Сальского.
Юные участники в течение двух месяцев представляли свои проекты в 50 секциях, распределенных по ключевым направлениям, в которые вошли разработки в робототехнике, IT и инженерном проектировании, изучение истории, культуры и природного наследия Донского края, прикладные инновации в промышленности и сельском хозяйстве и т.д.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
Работы оценивались экспертами, среди которых были преподаватели ведущих вузов Южного региона России, специалисты атомной станции, научные сотрудники, а также представители культурных и медицинских учреждений. В результате конференции свыше 70 участников стали лауреатами, а четверым из них за инновационные проекты в различных номинациях было присвоено почетное звание «Юный академик».
— Развитие научно-технического потенциала молодежи — это не просто важное направление, а фундаментальная основа технологического суверенитета России. Сегодняшние школьники и студенты — это завтрашние создатели новых производств, разработчики прорывных технологий и авторы инновационных решений. Их знания и энергия станут драйвером развития атомной отрасли и других стратегических направлений экономики. Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать молодым талантам раскрывать свой потенциал, получать качественное образование и находить достойное применение своим способностям, — отметила советник директора Ростовской АЭС Светлана Цыба.