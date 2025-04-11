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В Крыму апрельский снег пополнит запасы воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Апрельский снег в Крыму поможет пополнить запасы воды на полуострове. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму в апреле идет снег — пусть идет, он нам очень нужен, осадки нам нужны. В горах прошли сильные смешанные осадки — 18 миллиметров, в Бахчисарайском районе тоже — и это замечательно», — сказала Любецкая.

Кроме того, по информации Крымского гидрометцентра, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.

Ранее синоптики сообщали, что южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду — с дождями и мокрым снегом.

В марте глава республики Сергей Аксенов заявлял, что дефицит воды Крыму не грозит, поскольку общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже если осадков за это время не будет.

Ранее завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук Илья Николенко сообщил, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам марта наполнены менее чем наполовину и полуостров приближается к вододефицитному периоду.