Сделан первый звонок по крупнейшей в РФ межуниверситетской квантовой сети

ТОМСК, 11 апреля. /ТАСС/. Первый в Сибири квантовый сеанс видеосвязи совершили сегодня в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на базе открывшегося Технопарка суверенных IT-решений. Это первый звонок по крупнейшей российской межуниверситетской квантовой сети, которую строят в Томске, передает корреспондент ТАСС.
Звонок состоялся между ректором ТУСУРа Виктором Рулевским и гендиректором компании «Газпром трансгаз Томск» Владиславом Бородиным.
«Я настаиваю, что сегодня состоялся первый в России квантовый звонок на площадке отрасли, а это означает, что технологии связи на квантовой основе внедрены сегодня в отрасль. Надо расширять это внедрение и создавать новые рынки», — сказала после звонка замгубернатора по научно-техническому развитию Людмила Огородова.
Квантовая передача включает шифрование информации в квантовые состояния или кубиты, в отличие от классической передачи, использующей биты. Распределение ключей использует определенные свойства квантовых состояний для обеспечения безопасности. В Томске разворачивают крупнейшую в РФ межуниверситетскую квантовую сеть, а в 2026 году планируется создать городскую квантовую сеть, объединив в защищенную сеть различные организации Томска.