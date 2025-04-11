Сделан первый звонок по крупнейшей в РФ межуниверситетской квантовой сети

«Я настаиваю, что сегодня состоялся первый в России квантовый звонок на площадке отрасли, а это означает, что технологии связи на квантовой основе внедрены сегодня в отрасль. Надо расширять это внедрение и создавать новые рынки», — сказала после звонка замгубернатора по научно-техническому развитию Людмила Огородова.