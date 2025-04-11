Самозанятые могут претендовать на страховую пенсию в Иркутской области

Чтобы иметь возможность вносить добровольные выплаты, необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика в Социальном фонде России. Периодичность взносов самозанятый вправе определять сам. Он может перечислить всю желаемую сумму сразу или разбить ее на несколько платежей. Минимальный добровольный взнос на пенсию в этом году составляет 59,2 тысяч рублей, что позволяет получить примерно один пенсионный коэффициент. Максимальный взнос равен 473,9 тысяч рублей, что предоставляет 7,799 коэффициента по итогам года. Коэффициенты фиксируются, при условии что самозанятый непрерывно зарегистрирован как плательщик в течение года.