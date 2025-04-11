Самозанятые могут претендовать на страховую пенсию в Иркутской области

Самозанятые получили возможность добровольно уплачивать взносы по пенсионному страхованию. По достижении пенсионного возраста и соответствующего трудового стажа, граждане могут на общих основаниях претендовать на получение пенсии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Иркутской области.
Чтобы иметь возможность вносить добровольные выплаты, необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика в Социальном фонде России. Периодичность взносов самозанятый вправе определять сам. Он может перечислить всю желаемую сумму сразу или разбить ее на несколько платежей. Минимальный добровольный взнос на пенсию в этом году составляет 59,2 тысяч рублей, что позволяет получить примерно один пенсионный коэффициент. Максимальный взнос равен 473,9 тысяч рублей, что предоставляет 7,799 коэффициента по итогам года. Коэффициенты фиксируются, при условии что самозанятый непрерывно зарегистрирован как плательщик в течение года.
Ранее благодаря изменениям в законодательстве многодетные матери смогут учесть в пенсионный стаж весь период ухода за детьми без ограничения в 6 лет. Изменения затронут 400 тысяч женщин по все стране, а 5,3 тысячи ранее получивших отказ смогут выйти на пенсию. Дополнительные расходы бюджета составят 10 млрд рублей ежегодно.