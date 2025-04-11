В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени

МАГАДАН, 11 апр — РИА Новости. Охотоведы Магаданской области получили первые сообщения от жителей региона о раннем пробуждении медведей, которое связывают с резким потеплением, сообщил РИА Новости представитель управления Госохотнадзора региона.
В четверг на побережье региона был побит температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, столбик термометра в городе поднялся до +9,5 градуса. В пятницу похолодало, но все еще держатся плюсовые температуры.
«Первое сообщение пришло из Ягоднинского округа. Там видели медведя недалеко тот поселка. Обычно из спячки они выходят в конце апреля. Но у нас оттепель, снег активно тает, вероятно, теплая погода стала причиной раннего пробуждения хищников», — сказал собеседник агентства.