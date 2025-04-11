Минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 2,9 процента

В Новосибирской области незначительно подорожала продуктовая корзина. В феврале минимальный набор продуктов обходился в 7606,32 рубля, что на 2,9 процента больше, чем было в январе. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
— В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,6 процента, на долю молочных продуктов приходится 21 процент, плодов и овощей — 18,4 процента, мяса и мясопродуктов — 17,1 процента, жиров — 5,3 процента, рыбы — 4,8 процента, яиц — 2,4 процента, чая, соли и специй — 2,3 процента, сахара и кондитерских изделий — 2,1 процента, — указано в отчете.
В целом за последний месяц зимы цены выросли на многие продукты. Например, белокочанная капуста подорожала на 15,4 процента, картофель — на 10,6 процента, йогурт — на 9,1 процента, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 5,6 процента, говядина бескостная — на 3,9 процента.