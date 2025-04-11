МинЖКХ сказало накануне республиканского субботника, что нужно сделать белорусам

Так, 11 апреля, накануне республиканского субботника, который пройдет 12 апреля, в МинЖКХ напомнили, что благоустройство включает не просто обновление фасадов и создание новых парков, но несет возможность для каждого жителя внести вклад в формирование гармоничной среды.