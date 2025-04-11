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МинЖКХ сказало накануне республиканского субботника, что нужно сделать белорусам

МинЖКХ сказало, что должны сделать все белорусы весной.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сказали, что весной следует сделать всем белорусам.

Так, в МинЖКХ напомнили, что 2025-й в Беларуси является Годом благоустройства и призвали всех белорусов навести порядок на земле.

— МинЖКХ призывает каждого жителя Беларуси присоединиться к инициативе по наведению порядка на родной земле, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 11 апреля, накануне республиканского субботника, который пройдет 12 апреля, в МинЖКХ напомнили, что благоустройство включает не просто обновление фасадов и создание новых парков, но несет возможность для каждого жителя внести вклад в формирование гармоничной среды.

В МинЖКХ сказали, что белорусам следует принять участие в наведение порядка: посадить дерево, обустроить палисадник во дворе, навести порядок в местах отдыха, поучаствовать в благоустройстве памятных мест.

— Помогите навести порядок на придомовой территории пожилым людям, а также тем, кто нуждается в помощи, — призвало ведомство.

Ранее Минтруда сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля.

До этого Министерство ЖКХ предупредило о весеннем осмотре жилфонда — что ждать белорусам.

Тем временем Александр Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.