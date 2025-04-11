ГАИ Приморья изменила график приема граждан

Все подразделения Госавтоинспекции региона в апреле и мае работают по новому графику, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД Приморья.
Рабочие дни установлены 28, 29 и 30 апреля, а также 3, 5, 6, 7, 10 мая. Прием осуществляется с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.
Выходные дни — 1, 2, 4, 8, 9 и 11 мая.
Недавно мы писали, что на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной проводят ремонт дорог. Заняты две полосы, из-за чего движение ограничено. Водителей просят заранее планировать пути объезда.