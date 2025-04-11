Сезон дорожных работ провоцирует дорожный коллапс во Владивостоке

К 17:30 заторы достигли, по оценке 2ГИС, 8 баллов. Сейчас в городе перекрыты сквозные проезды по улице Мордовцева и в районе перекрёстка улиц Жигура, Стрелочной и Котельникова. Также начался ремонт в Снеговой Пади: бригада подрядчика приступила к демонтажу старого бортового камня и покрытия тротуаров в районе школы № 83. Фронт работ — улица Анны Щетининой от дома № 26 до перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова. А ещё утром дорожники заняли две полосы на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Фонтанной.