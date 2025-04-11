Сезон дорожных работ провоцирует дорожный коллапс во Владивостоке

К 17:30 заторы достигли, по оценке 2ГИС, 8 баллов. Сейчас в городе перекрыты сквозные проезды по улице Мордовцева и в районе перекрёстка улиц Жигура, Стрелочной и Котельникова. Также начался ремонт в Снеговой Пади: бригада подрядчика приступила к демонтажу старого бортового камня и покрытия тротуаров в районе школы № 83. Фронт работ — улица Анны Щетининой от дома № 26 до перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова. А ещё утром дорожники заняли две полосы на перекрёстке Океанского проспекта и улицы Фонтанной.
Также очевидцы сообщают о ДТП в районе площади Луговой на выезде в сторону парка Минного городка и в районе перекрёстка с кольцевым движением на пересечении улиц Кирова и Магнитогорской. Центр организации дорожного движения Владивостока, в свою очередь, предупреждает об аварии в районе выезда с развязки на улице Фирсова на проспект 100-летия Владивостока в направлении пригорода.
Кроме того, днём отключились два светофора на Чуркине (в районе Окатовой, 15 и Черёмуховой, 15). Подачу электричества обещают возобновить только к 22 часам. Неработающие светофоры тоже вносят свою лепту в дорожный коллапс.
Наиболее плотно загруженные участки дорог к этому часу — район кольца Окатовой — Запорожской, улица Некрасовская в направлении одноимённого путепровода, Океанский проспект от «Дальпресса» к кольцу Первой Речки.