Разработан детальный концепт-план постройки АЭС на Луне

Как отмечается в сообщении, в последние годы сотни научных коллективов по всей планете работают над созданием технологий, которые позволяли бы использовать солнечный свет и локальные ресурсы Луны для обеспечения будущих лунных баз и колоний кислородом, водой, пищей и всеми остальными необходимыми ресурсами. Ключевую роль в работе всех этих технологий будут играть надежные источники электроэнергии, на роль которых претендуют как солнечные батареи, так и компактные ядерные реакторы.