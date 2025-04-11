Жители региона получили доступ к новой соцвыплате на продукты питания

Социальный счет можно открыть двумя способами: онлайн на платформе «Расчетные решения» (возможность доступна до 1 сентября) или в отделении Сбербанка, имея при себе паспорт, телефон и один из документов — СНИЛС или ИНН. После активации счета в течение 10 рабочих дней средства будут доступны для использования.