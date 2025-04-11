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Жители региона получили доступ к новой соцвыплате на продукты питания

Жители региона получили доступ к новой социальной выплате на продукты питания. Воспользоваться ею можно будет с середины апреля в крупнейших торговых сетях, представленных во всех муниципалитетах.

Источник: KaliningradToday

Социальный счет можно открыть двумя способами: онлайн на платформе «Расчетные решения» (возможность доступна до 1 сентября) или в отделении Сбербанка, имея при себе паспорт, телефон и один из документов — СНИЛС или ИНН. После активации счета в течение 10 рабочих дней средства будут доступны для использования.

Выплатой можно оплачивать любые продукты питания за исключением алкогольной продукции. При расчете на кассе необходимо сообщить кассиру о намерении использовать средства с социального счета. Обналичивание выплаты не предусмотрено.

На сайте «Расчетные решения» пользователи смогут контролировать свои расходы и отслеживать поступление средств. Программа разработана для поддержки жителей региона в приобретении необходимых продуктов питания.