В Башкирии бобр воровал доски со стройки, а потом напал на человека

Инцидент произошел в Белебеевском районе на одной из строек в селе Аксаково. Мужчина заснял бобра, который в очередной раз пришел на стройку за доской. Рабочий последовал следом за животным, приговаривая: «Ты что тут делаешь, дружочек? Зачем приперся? Эй, ты! Ну-ка, повернулся!».