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В Башкирии бобр воровал доски со стройки, а потом напал на человека

Мужчина пытался пристыдить животного и пошел за ним следом.

Источник: Commons.wikimedia.org

В Башкирии бобр воровал доски со стройки, а потом напал на человека. Мужчина пытался пристыдить животного и пошел за ним следом.

Инцидент произошел в Белебеевском районе на одной из строек в селе Аксаково. Мужчина заснял бобра, который в очередной раз пришел на стройку за доской. Рабочий последовал следом за животным, приговаривая: «Ты что тут делаешь, дружочек? Зачем приперся? Эй, ты! Ну-ка, повернулся!».

В этот момент бобр резко повернулся и прыгнул на человека. Рабочему пришлось свернуть преследование вора и прекратить съемку.