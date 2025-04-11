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Воду в дома на севере Волгограда после аварии начали подавать по резервной линии

В 95% попавших под отключение домов вернули воду, остальным организовали подвоз воды.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде бригады рабочих продолжают ликвидацию крупной коммунальной аварии на Спартановке, оставившей без воды жителей севера города. Вернуть воду в 95% домов, оказавшихся в зоне отключения, удалось благодаря переподключению их на резервную линию, сообщают «Концессии водоснабжения». В оставшиеся два девятиэтажных дома организовали подвоз воды.

— Уже выполнена откачка воды, в настоящий момент ведутся подготовительные земляные работы. Устраняют технологическое нарушение бригады цеха «Север», — отчитались о работах на Спартановке коммунальщики. Напомним, они обещают устранить аварию до 14.00. Из-за прорвавшегося трубы без воды в ночь на 11 апреля остались жители улиц Николая Отрады и Набережной Волжской Флотилии.