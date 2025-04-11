Воду в дома на севере Волгограда после аварии начали подавать по резервной линии

— Уже выполнена откачка воды, в настоящий момент ведутся подготовительные земляные работы. Устраняют технологическое нарушение бригады цеха «Север», — отчитались о работах на Спартановке коммунальщики. Напомним, они обещают устранить аварию до 14.00. Из-за прорвавшегося трубы без воды в ночь на 11 апреля остались жители улиц Николая Отрады и Набережной Волжской Флотилии.