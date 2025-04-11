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В Азове мужчина смертельно избил друга

В Ростовской области задержали мужчину, избившего товарища.

Источник: Комсомольская правда

В Азове мужчина подозревается в смертельном избиении знакомого. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, во вторник, 8 апреля, дома товарищи выпили. А после у них возникла ссора, во время которой 43-летний азовчанин избил 54-летнего друга руками и ногами. В итоге нанес множественные удары в область туловища и головы. От полученных повреждений избитый скончался на месте. А его собутыльника задержали.

— Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.