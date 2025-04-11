В Азове мужчина смертельно избил друга

По версии следствия, во вторник, 8 апреля, дома товарищи выпили. А после у них возникла ссора, во время которой 43-летний азовчанин избил 54-летнего друга руками и ногами. В итоге нанес множественные удары в область туловища и головы. От полученных повреждений избитый скончался на месте. А его собутыльника задержали.