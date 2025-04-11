Трех жительниц Красноярского края пригласили «послами Победы» в Москву

Трех жительниц Красноярского края пригласили в Москву поработать добровольцами на параде 9 мая на Красной площади. Об этом сообщила руководитель красноярского отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Марина Дернова.
Послами Победы станут ачинцы Евгения Осадчик и Алёна Милешкина, а также жительница Боготола Екатерина Роговая.
Девушки прошли отбор во всероссийском конкурсе. Всего в добровольческий состав вошло 200 человек со всех регионов. Победители будут сопровождать главный праздничный парад страны. Слет пройдет с 5 по 10 мая.