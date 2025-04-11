Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех жительниц Красноярского края пригласили «послами Победы» в Москву

Три жительницы Красноярского края выиграли конкурс и вошли в число 200 добровольцев, которые примут участие в организации ключевых событий 80-летия Победы в Москве.

Источник: Соцсети

Трех жительниц Красноярского края пригласили в Москву поработать добровольцами на параде 9 мая на Красной площади. Об этом сообщила руководитель красноярского отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Марина Дернова.

Послами Победы станут ачинцы Евгения Осадчик и Алёна Милешкина, а также жительница Боготола Екатерина Роговая.

Девушки прошли отбор во всероссийском конкурсе. Всего в добровольческий состав вошло 200 человек со всех регионов. Победители будут сопровождать главный праздничный парад страны. Слет пройдет с 5 по 10 мая.