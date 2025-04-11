Опасные сливки и творог нашли в Волгоградской области

Россельхознадзор отреагировал молниеносно. Предприятию объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. А это значит, что если подобное повторится, штрафы и другие санкции неизбежны. Более того, все сомнительные производственные сертификаты на ряженку, сливки и творог аннулировали.