Опасные сливки и творог нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области система «Меркурий» выявила серьезные нарушения на одном из местных предприятий, производящих молочную продукцию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, ветеринарный специалист предприятия оформлял производственные сертификаты на ряженку, сливки и творог без указания исходного сырья.
Это грубейшее нарушение правил прослеживаемости пищевой продукции, которое ставит под угрозу здоровье потребителей. Ведь без информации о происхождении сырья невозможно гарантировать безопасность продукта — в нем могут оказаться опасные бактерии или другие вредные вещества.
Россельхознадзор отреагировал молниеносно. Предприятию объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. А это значит, что если подобное повторится, штрафы и другие санкции неизбежны. Более того, все сомнительные производственные сертификаты на ряженку, сливки и творог аннулировали.