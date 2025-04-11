В Омске началась подготовка к запуску городских фонтанов

В этом сезоне планируется работать с 15 водными конструкциями, которые радовали горожан в прошлые годы.
В первую очередь, внимание уделяют чашам фонтанов. Рабочие очищают их от загрязнений, проверяют на наличие повреждений и при необходимости обновляют краску. Также специалисты энергетической службы протестируют и настроят насосное оборудование, что важно для бесперебойной работы системы водоснабжения.
Запуск фонтанов запланирован на конец апреля, однако точная дата будет зависеть от погодных условий.