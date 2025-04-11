В Омске началась подготовка к запуску городских фонтанов

В первую очередь, внимание уделяют чашам фонтанов. Рабочие очищают их от загрязнений, проверяют на наличие повреждений и при необходимости обновляют краску. Также специалисты энергетической службы протестируют и настроят насосное оборудование, что важно для бесперебойной работы системы водоснабжения.