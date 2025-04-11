Сезонные автобусные маршруты запустили в Воронеже

Также несколько городских маршрутов были продлены. В мэрии Воронежа рассказали, что до конца октября автобусы № 87 будут следовать до остановки «Тополя — 2». Также будет продлен маршрут № 79, с его помощью воронежцы смогут добраться до СНТ «Дружба». Что касается автобусов № 22, то они тоже будут курсировать до остановки «Тополя −2», однако с 8 до 18 часов будут заезжать еще и к Буденновскому кладбищу. Кроме того, с 11 апреля возобновлены следующие маршруты: