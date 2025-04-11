В Новосибирске за 99 млн рублей продают недостроенный корпус поликлиники

В Новосибирске выставили на продажу недостроенный корпус поликлиники № 29 на улице Тагильской. Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области предлагает пятиэтажное здание с участком в 1372 кв. м за 99 млн рублей.
Известно, что объект, готовый на 71%, начали строить как новое отделение поликлиники, но из-за нехватки финансирования работы остановились. В 2021 году завершить стройку планировала компания ООО «Энергомонтаж», однако проект не реализовали.
Заявки на торги принимаются до 30 апреля.
Напомним, что семь новых Центров здоровья появятся в Новосибирской области.