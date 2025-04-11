На практике — сложно: проблему реализации раздельного сбора мусора в Хабаровске обсудили в краевой Закдуме

По итогам обсуждения комитет рекомендовал МинЖКХ края разработать дорожную карту в области раздельного сбора и переработки отходов, предусмотреть меры системной поддержки инициатив через учреждение целевых грантовых программ, а также организовать создание сети приемных пунктов отходов для населения. Кроме того, вопрос организации системы обращения с отходами стекла и производства по их переработке на территории ДФО будет направлен в Минприроды РФ и РЭО.