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На практике — сложно: проблему реализации раздельного сбора мусора в Хабаровске обсудили в краевой Закдуме

Одной из тем обсуждения на заседании комитета Законодательной Думы края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК стала система раздельного сбора ТКО.

Источник: Reuters

Среди сложностей практической реализации раздельного сбора были отмечены:

— Недостаток обустроенных площадок со специальными контейнерами для раздельного мусора;
— устаревший автопарк спецтехники для вывоза мусора;
— сложности в логистике;
— проблема обращения с отходами стекла.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал МинЖКХ края разработать дорожную карту в области раздельного сбора и переработки отходов, предусмотреть меры системной поддержки инициатив через учреждение целевых грантовых программ, а также организовать создание сети приемных пунктов отходов для населения. Кроме того, вопрос организации системы обращения с отходами стекла и производства по их переработке на территории ДФО будет направлен в Минприроды РФ и РЭО.