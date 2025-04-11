Милиция изъяла у белоруса доллары, которые он привез с заработков из Польши

В марте гродненец захотел обменять пять купюр по 50 долларов. Однако банковский работник усомнилась в подлинности денег и вызвала милицию. Правоохранители изъяли у белоруса доллары, которые он привез с заработков в Польше и направили денежные билеты на экспертизу.