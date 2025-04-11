Милиция изъяла у белоруса доллары, которые он привез с заработков из Польши

У жителя Гродно милиция изъяла доллары, которые он привез с заработков из Польши. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.
В марте гродненец захотел обменять пять купюр по 50 долларов. Однако банковский работник усомнилась в подлинности денег и вызвала милицию. Правоохранители изъяли у белоруса доллары, которые он привез с заработков в Польше и направили денежные билеты на экспертизу.
Выяснилось, что доллары, которые белорус заработал в Польше, действительно, оказались поддельными и не были изготовлены предприятием, которое осуществляет производство такой продукции.
Эксперт установил, что реквизиты и изображения на купюрах были напечатаны на струйном принтере, а средства защиты — цветопеременные элементы, водяной знак, защитную нить и другие элементы фальшивомонетчики просто имитировали.
В милиции гродненец рассказал, что деньги он привез из Польши, где был на заработках, а то, что деньги поддельные даже и не подозревал.
Расследуется уголовное дело.
Кстати, ранее фальшивые доллары обнаружены в хранилище банка в Беларуси при его проверке.
Тем временем белорусские ученые сказали, чего нет в товаре со знаком «Натуральный продукт». И мы писали, что два белорусских продукта впервые получили сертификат «Натуральный продукт».