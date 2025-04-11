Переохлажденный дождь накроет юг Челябинской области

В субботу облачно с прояснением. Предстоящей ночью в северной половине прогнозируются осадки в виде мокрого снега, снега, в южной — переохлажденного дождя, мокрого снега, снега, местами — сильные и очень сильные. В отдельных районах образуются сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица).