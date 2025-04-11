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Переохлажденный дождь накроет юг Челябинской области

Переохлажденный дождь накроет юг Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 100% 755 мм рт. ст. +11°

В субботу облачно с прояснением. Предстоящей ночью в северной половине прогнозируются осадки в виде мокрого снега, снега, в южной — переохлажденного дождя, мокрого снега, снега, местами — сильные и очень сильные. В отдельных районах образуются сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица).

Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 12 апреля ночью от нуля до минус 5, при прояснении — до минус 8, днем плюс 6−11.