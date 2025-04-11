Киоск с незаконной продажей алкоголя снесли в Новосибирске

В Новосибирске снесли киоск, где незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Как рассказали в мэрии Новосибирска, незаконный торговый объект демонтировали на улице Шекспира, 9 в Дзержинском районе. Незаконную продажу алкоголя в киоске обнаружили во время рейда в декабре прошлого года.
Отмечается, что согласно федеральному закону, в киосках запрещена продажа алкогольной продукции.
Торговый объект установили на основании договора аренды, который заключил предприниматель с мэрией Новосибирска. В связи с выявленным нарушением договор будет расторгнут, а киоск демонтировали.