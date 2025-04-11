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Киоск с незаконной продажей алкоголя снесли в Новосибирске

Незаконную продажу алкоголя там выявили во время рейда.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске снесли киоск, где незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, незаконный торговый объект демонтировали на улице Шекспира, 9 в Дзержинском районе. Незаконную продажу алкоголя в киоске обнаружили во время рейда в декабре прошлого года.

Отмечается, что согласно федеральному закону, в киосках запрещена продажа алкогольной продукции.

Торговый объект установили на основании договора аренды, который заключил предприниматель с мэрией Новосибирска. В связи с выявленным нарушением договор будет расторгнут, а киоск демонтировали.