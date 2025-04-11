В гимназии № 14 Краснооктябрьского района Волгограда благоустроят территорию

Как сообщает администрация Волгограда, в рамках капитального ремонта планируется восстановление беговых дорожек и сектора для прыжков в длину, а также создание многофункциональной спортивной площадки, воркаут-зоны, полосы препятствий и детской площадки. Кроме того, будет обустроен сектор для изучения правил дорожного движения и высажены новые деревья и кустарники. Все работы должны быть завершены в текущем году.
Глава Волгограда Владимир Марченко ранее проверил ход капитального ремонта школы и поручил дополнительно рассмотреть вопросы благоустройства территории. Гимназия, построенная в 1964 году, в настоящее время обучает около 650 детей, которые временно переведены в другие учебные заведения: младшие классы продолжают занятия в школе № 13, а средние и старшие — в лицее № 2.
Отметим, что эти работы проводятся в рамках федерального и регионального проектов «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого в ближайшие 2 года в регионе планируется провести ремонт и модернизацию 98 зданий общеобразовательных учреждений.
Добавим, что в Волгоградской области развитию образовательной сферы уделяется особое внимание. С 2018 года благодаря реализации федеральных и региональных инициатив, включая нацпроекты, в регионе было возведено 13 новых школ. Открытие еще двух планируется 1 сентября 2025 года — в поселке ГЭС и в микрорайоне Комарово в Волгограде.
По распоряжению губернатора в ближайшие годы в Волгоградской области, в том числе в областном центре и в Волжском, будут введены в эксплуатацию еще 4 образовательных объекта.