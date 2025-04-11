В гимназии № 14 Краснооктябрьского района Волгограда благоустроят территорию

Как сообщает администрация Волгограда, в рамках капитального ремонта планируется восстановление беговых дорожек и сектора для прыжков в длину, а также создание многофункциональной спортивной площадки, воркаут-зоны, полосы препятствий и детской площадки. Кроме того, будет обустроен сектор для изучения правил дорожного движения и высажены новые деревья и кустарники. Все работы должны быть завершены в текущем году.