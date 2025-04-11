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Парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году

Ликсутов: парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Парк московских трамваев будет полностью обновлен в 2026 году, сегодня обновление составляет порядка 95−97%, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, ранее был объявлен конкурс на поставку в Москву около 100 трамваев, первые трамваи из этого лота могут поступить уже в 2025 году на новые строящиеся трамвайные линии.

«Сегодня у нас обновление почти 95−97%. С учетом покупки этой партии трамваев, в этом, следующем году все без исключения московские трамваи будут только новыми», — рассказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что Москва занимает лидирующие позиции в Европе среди мегаполисов и является одной из лучших в мире по минимальному возрасту трамваев.

«При этом ту старую технику, которая раньше работала на трамвайных линиях, мы никуда не продаем, не утилизируем. Самые интересные образцы приходят к нам, в Музей транспорта, где мы бережно их восстанавливаем. И вы можете видеть их на дорогах Москвы, на наших различных мероприятиях, они пользуются огромной популярностью», — добавил Ликсутов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.