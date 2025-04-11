Парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году

«При этом ту старую технику, которая раньше работала на трамвайных линиях, мы никуда не продаем, не утилизируем. Самые интересные образцы приходят к нам, в Музей транспорта, где мы бережно их восстанавливаем. И вы можете видеть их на дорогах Москвы, на наших различных мероприятиях, они пользуются огромной популярностью», — добавил Ликсутов.