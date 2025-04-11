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Мониторинг лесов усилят в Хабаровском крае с помощью российских дронов

Новая техника позволит сократить площадь пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Для эффективной защиты лесов все чаще применяются современные технологии. В Хабаровском крае на вооружение лесной охраны поступили новые беспилотные летательные аппараты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки завершило приемку партии дронов «Геоскан 801», произведенных в России. Их приобрели по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
Аппараты оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, работают как вручную, так и в автоматическом режиме. Они заменят устаревшие зарубежные модели, ранее использовавшиеся для мониторинга.

Благодаря новому оборудованию лесная охрана сможет быстрее выявлять очаги возгораний и контролировать обстановку на больших участках. По расчетам, это позволит снизить площадь пожаров почти на 43 процента.