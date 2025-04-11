Мониторинг лесов усилят в Хабаровском крае с помощью российских дронов

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки завершило приемку партии дронов «Геоскан 801», произведенных в России. Их приобрели по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Аппараты оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, работают как вручную, так и в автоматическом режиме. Они заменят устаревшие зарубежные модели, ранее использовавшиеся для мониторинга.